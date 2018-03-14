Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания часто нападала на независимые государства, "в том числе с использованием ложных доказательств". И потребовал доказательств вины России в отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Небензя: Ищите тех, кому это выгодно Фото: ЕРА "Если для советского прокурора Вышинского признание было царицей доказательств, то теперь... подозрение становится царицей доказательств. Уже не требуется демонстрировать в Совбезе пробирки с неизвестным белым веществом, довольно По словам постпреда России, Великобритания часто нападала на независимые государства, "в том числе с использованием ложных доказательств"."Великобритания прибегает к целевым убийствам с использованием дронов. И слышать от вас инвиктивы в наш адрес странно. А бездоказательные, – в особенности.... Ищите тех, кому это выгодно. Как вы думаете, выгоден ли этот случай России, накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу? Зато я знаю сразу несколько стран, для которых этот случай очень выгодный", – отметил он.По мнению Небензи после осуждения и обмена Скрипаль не представлял никакой опасности для российской власти."Зато он прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь в отношении России", – подчеркнул он.По мнению российского представителя, власти Соединенного Королевства ведут курс на "сознательное очернение России". От также призвал Великобританию "расстаться с колониальными замашками"."Россия не причастна к этому инциденту. Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными. Ожидаем, что Соединенное Королевство будет действовать в соответствии с конвенцией и предоставит образцы вещества, коль ему приписано российское происхождение. Это не факультативное, а обязательное требование по конвенции. Мы к такому расследованию готовы", – подытожил он.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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