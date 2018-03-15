На их прилавках продают жженый дешевый алкоголь, некачественное мясо и молочку. Товары хорошего качества есть, но они всем не по карману.

«На свою пенсию здесь (в Донецке) могу позволить хлеб, крупу, пару яиц, молоко и дешевую колбасу. Мясо, рыбу не покупаю, они дорогие для меня. Филе курицы стоит в переводе с рублей — 100 гривен за килограмм. Рыбу давно не покупала, а консервы боюсь. Они местного производства, можно ими отравиться», -рассказывает жительница Татьяна Васильевна.

В Шахтерске боевики сдают в аренду бывшее помещение Приватбанка под продуктовый магазин. За 4 года оккупации он приобрел репутацию самого дешевого в городе. Чаще только местные жители покупают молочную продукцию, крупы, свежий хлеб и дешевые полуфабрикаты. В магазине установили терминал, где можно расплатиться карточками единого банка в ДНР — центрального республиканского.

В Макеевке на месте отжатого супермаркета «Брусничка» открыли «первый республиканский». На прилавках встречается перемерзлое и несвежее мясо курицы, дешевое пиво и российские сладости. Макеевчане жалуются на множество товаров из РФ ужасного качества и дороговизны цен за импорт.

На месте АТБ боевики открыли первый республиканский супермаркет.

Четыре года назад на месте ПриватБанка в Шахтерске открыли продуктовый магазин.

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