Исход противостояния действительно был решен еще в Мюнхене, когда разгромила Бешикташ со счетом 5: 0. А значит ответный матч стал просто экскурсией для немцев.

Однако несмотря на более чем комфортное преимущество Юпп Хайнкес привез в Стамбул основной состав. Левандовски, Мюллер и вышли в старте,передает со ссылкой на .

Командам нечего было терять и они сыграли в открытый футбол. И уже на 18 минуте гости открыли счет в этом поединке. С подачи Мюллера отличился Алькантара. Первый тайм прошел под полным контролем Мюнхенцев, которые могли отличиться больше чем раз. Однако немного не хватало точности в завершающей стадии. Бешикташ также ответил несколькими моментами, однако серьезной опасности Ульрайх боль своих ворот не почувствовал.

Второй тайм начался с автогола Генюла. Защитник "орлов" срезал мяч в собственные ворота 0:2. На 59 минуте произошло историческое событие! Впервые за всю историю противостояний с Баварией "черные орлы" смогли удивить ворота соперника. 33-летний Вагнер Лав воспользовался ошибкой защитников и протолкнул мяч мимо вратаря, 1:2. За восемь минут до конца основного времени "баварцы" забили третий раз. Вагнер, вышедший на замену, замкнул подачу близко расстреляв голкипера. До конца матча команды имели еще моменты, демонстрировали красивый, атакующий футбол, однако счет на табло больше не менялся,

уверенно проходит в следующую стадию турнира. А Хайнкес устанавливает рекорд турнира, одержав 11 побед подряд.

Бешикташ - 1: 3

Бешикташ: Зенгин - Генюль, Уйсал, Медель, Эркин, - Куарежма, Озьякуп, Арслан (60' Хатчинсон), Ленс (60 'Талиска) - Пектемек, Вагнер Лав(75' Бабель).

Бавария: Ульрайх - Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес - Видаль, Алькантара (35` Родригес), Рафинья - Мюллер, Левандовски, .

Голы: Лав 59'- Алькантара 18 ', Генюл (аг) 46' , Вагнер 84 '.

А уже через час состоится центральный матч игрового дня. В последнем матче 1/8 Лиги Чмпионив Барселона сыграет против . На "Камп Ноу" ожидается настоящая битва, так как первый матч в Лондоне завершился со счетом 1: 1.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира