В Лондоне найден мертвым Николай Глушков, который был близким деловым партнёром покойного российского олигарха Бориса Березовского.

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«Российский эмигрант, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского, был найден мертвым в его доме в Лондоне», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

Тело 68-летнего Глушкова было обнаружено поздно вечером в понедельник его семьей и друзьями.

Причина смерти не ясна.

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Глушков был другом и деловым партнером олигарха Бориса Березовского, который был в обнаружен мертвым в доме его бывшей жены в Беркшире (Англия) в 2013 году.

В 1999 году после конфликта с Путиным Березовский эмигрировал в Британию, а Глушкову было предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище.

В 2011 году он давал показания в судебном деле, возбужденном Березовским против его коллеги-олигарха Романа Абрамовича, сотрудничающего с кремлевским режимом.

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