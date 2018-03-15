В Украине необходимо немедленно провести выборы президента и парламента.

Такое убеждение высказал дипломат и политик ,передает со ссылкой на .

"Если думать об Украине стратегически, и тактически, то президент и парламент обязаны пойти на выборы немедленно. И президентские, и парламентские. Потому что доверия нет. А это означает, что даже правильные действия не найдут поддержки, им не поверят. Сегодня любой мелкий вопрос может перерасти в проблему. На чаше весов вот это "не верю" уже давно перевесило. И человек, который думает о нации, о государстве, должен задать себе вопрос - не будут ли на этом "не верю" паразитировать враги...

В 2019 году важные для России события останутся в прошлом. Путина перевыберут, пройдет Чемпионат мира по футболу, ситуация стабилизируется. Зато в Украине - двое выборов (сначала президентские, потом парламентские), выплаты по внешнему долгу (речь идет в первую очередь о выплатах по кредиту , - ред.). Здесь будет такой бардак, что только дрова подкидывай. Поэтому даже из этих тактических соображений власти надо думать", - считает Бессмертный.

При этом он не верит, что нынешняя власть пойдет на досрочные выборы.

"Вероятность нулевая. Потому что нынешняя ситуация не просто выгодна, а сверхвыгодна президенту. Это - болото. В этой трясине такая инициативная человек как нынешний президент может творить все, что угодно", - отметил политик.

Следующие выборы президента в Украине должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года. Действующий глава государства заявил, что примет решение относительно баллотирования на второй срок через полгода, когда стартует избирательный цикл, и это решение будет зависеть от успешности последующих шести месяцев.

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