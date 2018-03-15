Двое граждан России из Свердловской области — житель Асбеста Николай Хитев 1992 года рождения и житель поселка Кедровый Игорь Швецов 1978 года рождения, вероятно, задержаны службой безопасности ЧВК Вагнера по подозрению в утечке информации о потерях при боевом столкновении с силами коалиции 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Теперь и в самом „Вагнере“ „с пристрастием“ ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив „на контейнер“ нескольких бойцов. Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита», — написал в своем блоге военный обозреватель Максим Калашников.

Кроме того, Калашников сообщил о нечеловеческих условиях и пытках, которым подвергают тех, кто осмелился нарушить обет молчания и опозорил «вагнеровцах», раскрыв правду о разгроме подразделения наемников в САР. Людей держат в камерах, сделанных из металлических грузовых контейнеров, где регулярно избивают — «слишком неудобен хозяевам сам факт поражения».

«Сейчас только гласность способна помочь тем, кто томится „на контейнере“. Они-то совершенно бесправны», — добавил Калашников.

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