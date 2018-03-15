«Но в том, что Крым – украинский, у меня также нет никаких сомнений», — заявил в интервью первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Что касается Крыма – это отдельный вопрос, там будут действовать несколько иные принципы. Пока что я рассматриваю Крым не в одном ряду с «ДНР» и «ЛНР». Это отдельная тема», — добавил он.

В то же время Кравчук подчеркнул: «В отношениях с Россией и с какими бы то ни было странами мы должны руководствоваться принципом международного права, а не просто желаниями».

В этом контексте он назвал сугубо правовую причину, почему псевдо-референдум в Крыму не может быть признан законным волеизъявлением граждан. «Референдум в Крыму был проведен на штыках, при участии «зеленых человечков», при участии войск, которые находились на территории Крыма. Такой референдум не может считаться референдумом или волеизъявлением».

Кроме того, «в действующей Конституции Украины записано, что Конституция Крыма является составной частью Конституции Украины. То есть это не какой-то самостоятельный документ, который не имеет никаких согласований с Основным Законом государства. Автономное образование имеет свою конституцию – в рамках суверенного независимого государства, каковым является Украина», — пояснил первый президент.

Вместе с тем Кравчук констатировал: «Россия, насколько я знаю, особенно во времена независимости, не придерживалась международных документов, не слушала голоса международного права, — кстати, победа Украины в Стокгольмском арбитражном суде относительно поставок газа, доказывает, что это так».

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