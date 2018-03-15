Астронавт Скотт Келли больше не является полным близнецом своего
брата Марка Келли – 7% его генов не вернулись к прежнему состоянию
после возвращения на Землю два года назад. Близнецов исследовали в
NASA Фото: nasa.gov Так, 7% его генов не вернулись к прежнему
состоянию после возвращения на Землю два года назад.Результаты
исследований показали, что так называемые теломеры, концевые
участки хромосом, в космосе стали длиннее. Также были обнаружены
изменения в свертывании крови и структуре костей. Кроме того,
исследователи обнаружили у Скотта повышенную иммунную
активность.Исследование близнецов помогает Национальному
управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства
(NASA) получить представление о том, что происходит с человеческим
телом в космосе в течение длительного периода времени, сообщает
CNN.
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