В Тернопольской обл. бульдозер задавил инженера по безопасности труда. Мужчина на подножке фронтального погрузчика хотел проехать небольшое расстояние, но упал.

Очевидцы говорят, что пострадавший решил подъехать от КПП до складских помещений на автопогрузчики марки SL-50. Сесть в салон отказался. Стоял на подножке спецтехники,передает со ссылкой на .

"Однако на автомобиле он не удержался, упал и попал под колеса. Травмы 31-летнего жителя села Новоселка оказались несовместимыми с жизнью", - сообщает полиция Тернополя.

Мужчина помердо приезда "скорой". По предварительным данным, водитель бульдозера был трезв. Продолжается следствие.

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