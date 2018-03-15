Адвокат экс-замгенпрокурора Украины Давида Сакварелидзе Валерия Коломиец заявляла в Мостиском районном суде Львовской области, что обвинительный акт прокуратуры не устанавливает "конкретное время, место и способ совершения преступления". Сакварелидзе назвал решение суда политическим Фото: info.rns.org.ua Адвокат Сакварелидзе Валерия Коломиец ходатайствовала о возвращении обвинительного акта на доработку, поскольку его формулировка "не устанавливает конкретное время, место и способ совершения преступления". Также в нем якобы отсутствует информация о минировании пограничного пропускного пункта "Шегини".По словам защитницы, судья проигнорировала то, что политику не вручили подозрение по этому делу.Сам Сакварелидзе назвал решение суда политическим."Не надеюсь, что эта судья сможет выдержать давление со стороны Администрации Президента, но ей придется выдерживать давление со стороны людей", – отметил он.10 сентября 2017 года руководитель партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини". Политика оштрафовали на 3,4 тыс. грн.25 января 2018 года Сакварелидзе вручили обвинительный акт по этому делу. 12 февраля экс-президента Грузии выдворили в Польшу. Оттуда он переехал в Нидерланды, но планирует вернуться в Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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