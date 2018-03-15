В РФ украинская диаспора есть в каждом маленьком и большом городе, отметила российская актриса Лия Ахеджакова. Ахеджакова: Это очень сложно все отрезать Скриншот: ru.krymr.com "Очень трудно русских людей убедить, что Украина – наш враг. Это очень сложно, потому что тут же украинцы, везде украинские диаспоры, в каждом городе, в каждом маленьком даже городе, в больших городах тем более. И Украина проникла к нам и в сердце, и в душу, и в желудок, и в мозги, и в глаза, и в уши. Куда ж денешься? Это очень сложно все отрезать. Хотя преуспели кое в чем, потому что если убивать людей, то отрежешь что-то", – сказала актриса.По ее мнению, убедить, что Украина – это "классический враг России", удалось "каких-то идиотов".Ахеджакова также заявила, что пропагандисты, которые, в частности, снимают фильмы о российском Крыме, "выглядят всегда омерзительно".Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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