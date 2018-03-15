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Ахеджакова: Очень трудно русских людей убедить, что Украина – наш враг
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15.03.2018 00:50
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В РФ украинская диаспора есть в каждом маленьком и большом городе,
отметила российская актриса Лия Ахеджакова. Ахеджакова: Это очень
сложно все отрезать Скриншот: ru.krymr.com "Очень трудно русских
людей убедить, что Украина – наш враг. Это очень сложно,
потому что тут же украинцы, везде украинские диаспоры, в каждом
городе, в каждом маленьком даже городе, в больших городах тем
более. И Украина проникла к нам и в сердце, и в душу, и в желудок,
и в мозги, и в глаза, и в уши. Куда ж денешься? Это очень сложно
все отрезать. Хотя преуспели кое в чем, потому что если убивать
людей, то отрежешь что-то", – сказала актриса.По ее мнению,
убедить, что Украина – это "классический враг России", удалось
"каких-то идиотов".Ахеджакова также заявила, что пропагандисты,
которые, в частности, снимают фильмы о российском Крыме, "выглядят
всегда омерзительно".Россия аннексировала Крым после
незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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