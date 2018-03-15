Если президент Словакии Андрей Киска примет прошение об отставке премьер-министра Роберта Фицо, он готов оставить свой пост уже 15 марта. Фицо намерен уйти в отставку на фоне политического кризиса, вызванного убийством журналиста-расследователя Сна Куцяка и его подруги. Фицо поставил президенту ряд условий Фото: ЕРА "Сегодня я сообщил президенту Андрею Киске, что готов уйти в отставку", – подчеркнул Фицо. Он отметил, что поставил три условия.Так, должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую возглавляет Фицо, президент обещает ценить коалиционное соглашение и результаты выборов 2016 года.Лидеры коалиции, присутствовавшие на пресс-конференции, заявили, что тоже не хотят проведения досрочных выборов.Окончательное решение вопроса об отставке Фицо будет принято 15 марта.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в Словакии Социал-демократической партией и организованными преступными группировками.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его подруги был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову.В ходе недавних акций в стране протестующие требовали отставки главы правительства Фицо. 28 февраля свой пост покинул министр культуры Словакии Марек Мадарик, 12 марта – глава МВД Роберт Калиняк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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