Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, которым запретило членам национальных сборных команд Украины участвовать в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации,передает со ссылкой на .

А также учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора. Предлагаем узнать, какие соревнования в ближайшие месяцы пройдут без украинских спортсменов.

Биатлон

Кубок IBU, этап в Ханты-Мансийске (14-17 марта)

Кубка Мира, этап в Тюмени (22-25 марта)

Биатлонная сборная Б, которая принимает участие на этапах кубка IBU второго по престижности в биатлоне принимала участие в соревнованиях в Увати (Россия) на прошлой неделе. Юлия Журавок на этих соревнованиях завоевала "серебро" и "бронзу" в двух гонках. Но на этап в Ханты-Мансийск вторая сборная Украины не поедет. Не поедут на последний этап в Ханты-Мансийск и члены сборной А.

Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак в вопросе поездки в Тюмень переложил ответственность на Министерство. Там решили запретить всем украинским спортсменам ехать в Россию. Мужская сборная Украины может вылететь из топ-10 Кубка наций. Как результат, в следующем сезоне будет иметь право выставлять на соревнования не 5, а 4 биатлонистов. Поэтому для мужской сборной этап в норвежском Холменколлене становится вдвойне важнее.

Кстати, бойкотируют этап в Тюмени еще несколько сборных, в частности, и Чехии. Правда это мотивируют допинг-скандалом.

Борьба

Чемпионат Европы (30 апреля 6 мая, Каспийск)

Украинские борцы на предыдущем континентальном первенстве в городе Нови Сад (Сербия) завоевали три медали, а в Риге в 2016 году завоевали одну золотую (Жан Беленюк), 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Информацию о том, что наша команда пропустит эти соревнования, уже озвучил президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, олимпийский чемпион Игр 2004 года .

Прыжки на батуте

Чемпионат мира (7-11 ноября 2018 года, Санкт-Петербург)

Последний раз наши батутисты выигрывали медали на чемпионате мира в 2015 году в Оденсе ("бронза" в женских синхронных прыжках), а в 2017 году остались без наград.

Бокс

Чемпионат мира (ориентировочно август 2019 года, Сочи)

Еще один вид спорта, в котором украинцы традиционно являются одними из фаворитов. Что интересно, на проведение турнира претендовала, кроме России, Турция, Таиланд, Индия, а также Украина.

Теннис

Пока неизвестно, будет ли запрет касаться спортсменов, которые выступают на турнирах за свои деньги. В частности, теннисистов. Напомним, Элина Свитолина ранее дала предварительное согласие на участие в новом турнире WTA в Москве, однако теперь ее участие будет по меньшей мере странной.

Украина больше не будет выступать на турнирах в России. О массовый бойкот всех соревнований на территории сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов.

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