Нападение на парламент и покушение на высокопоставленных чиновников внефракционный нардеп Надежда Савченко обсуждала с военными в киевском отеле, утверждают собеседники INSIDER. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.39 | комментариев: Савченко якобы склоняла военных к преступлению Фото: ЕРА Источники издания информируют, что Савченко присутствует на видео, на котором обсуждается набег на парламент и покушение на ключевых украинских чиновников.Этот план якобы обсуждался во время распития спиртного в одном из киевских отелей. Савченко, по информации собеседников Insider, пыталась уговорить участвовать в преступлении военных, которые это "задокументировали при последующих обсуждениях".Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил сегодня, что в случае неявки Савченко 15 марта на допрос в СБУ отправит в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко глава что сбу корпуса Теги: политика