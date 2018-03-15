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НБУ презентовал монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, которые заменят бумажные купюры
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15.03.2018 01:30
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Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и
банкнотами неограниченный период времени, отметили в Национальном
банке. Новые монеты будут вводить в оборот в два этапа Фото:
Національний банк України / Facebook Отмечается, что 27 апреля
введут в обращение монеты в 1 и 2 грн; монеты в 5 и 10 грн выпустят
в 2019–2020 годах."Украинцы смогут рассчитываться одновременно и
новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов
неограниченный период времени – пока монеты постепенно не
вытеснят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством
1, 2, 5 и 10 грн будут в обращении параллельно с металлическими, до
последней бумажной гривны", – подчеркнули в НБУ.
Скриншот: bank.gov.ua
Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий пояснил, что из-за
износа бумажных гривен ежегодно изымается около 800 млн штук
банкнот, более 40% из которых – номиналом от 1 до 10 грн.В НБУ
отметили, что замена банкнот приблизит Украину к практике
Европейского союза, где используются монеты номиналом €1 и
€2.Cмолий также напомнил, что с 1 июля в Украине будут применяться
правила округления общих сумм наличных расчетов, следовательно НБУ
прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
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