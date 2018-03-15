Германия нуждается в конструктивном диалоге с Россией, отметил новоназначенный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Маас возглавил МИД Германии 14 марта Фото: EPA Дипломат отметил, что "с аннексией Крыма Россией и длительной агрессией против Украины мириться нельзя".При этом Маас напомнил, что Россия остается крупнейшим соседом Европейского союза."Мы нуждаемся в конструктивных каналах диалога на максимальном количестве уровней и с должной серьезностью с обеих сторон. Однако если Россия будет и дальше отмежевываться, или даже определять себя как враг Запада, то мы будем жалеть об этом. В любом случае это изменит реальность нашей внешней политики", – пояснил он.14 марта привели к присяге новое немецкое правительство. Маас сменил на посту главы МИД Германии другого представителя Социал-демократической партии Зигмара Габриэля.С декабря 2013 года Маас был министром юстиции и защиты прав потребителей Германии. В марте 2017 года в интервью изданию Zeit он заявлял, что ЕС должен противопоставить единство "авторитарным силам" в лице президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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