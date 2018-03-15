Один из самых ярких красных гномов, K2-155, имеет три «суперземли», одна из которых, K2-155d, может находиться в зоне обитания звезды. K2-155d, которая имеет радиус в 1,6 раза больше, чем у Земли, может содержать жидкую воду, согласно трехмерному глобальному климатическому моделированию.

Расстояние до K2-155 составляет около 200 световых лет от Земли.

Исследование также указывает на то, что планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, могут быть удивительно похожи на планеты, вращающиеся вокруг звезд, которые напоминают Солнце, известные как звезды солнечного типа.

«Важно отметить, что число планет вокруг красных карликов намного меньше, чем число вокруг звезд солнечного типа», — сказал Териюки Хирано из Токийского института технологического отдела исследований Земли и планетарных наук, который возглавлял исследование. «Красные карликовые системы только начинают изучаться, следовательно они очень интересные цели для будущих исследований экзопланет».

Однако Хирано выразил осторожность в отношении условий на K2-155d. «В наших симуляциях атмосфера и состав планеты предполагались похожими на Землю, и нет никакой гарантии, что это так», — сказал он.

Дополнительные исследования температуры и радиуса K2-155d необходимы для подтверждения того, действительно ли планета пригодна для жизни.

Ученые основывали свои исследования на данных K2, второй миссии космического корабля NASA Kepler. Последующие наблюдения были сделаны телескопом Subaru на Гавайях и Северным оптическим телескопом (НЕ) в Испании.

Результаты опубликованы в двух статьях в «Астрономическом журнале».

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