Поднятие шапки президентом Петром Порошенко солдата почетного караула является пиар-технологии,передает со ссылкой на .

Об этом в Facebook написал политолог Николай Давыдюк.

"Одета президентом шапка солдату - политтехнология и инсценуация.

Рефлексия на то, что президент не остановился когда его охранники сбили пенсионера. Мол, когда-то его кортеж даже пропускал через переход.

А источник такой политехнологии, калька с Эрдогана - несколько лет назад, когда тот поднял бумажку в цветах национального флага. Обычно такими обозначают места для фотографирования первых лиц на международных мероприятиях.

Цель - показать патриотизм, близость к солдатам и т.п.

Удалось? - нет. Но за попытку 5. Хотя для попадания во второй тур мало", - рассуждает знаток.

14 марта, во время официальной церемонии встречи президентов Республики Австрия Александера ван дер Беллена и Петра Порошенко шапка одного из военных упала на землю.

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