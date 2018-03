В исковом заявлении национализированного "ПриватБанка" утверждалось, что бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выделили $1,9 млрд 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений. Высокий суд Лондона обязал компании Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd, связанные с бизнесменами, отчитаться об операциях. В декабре 2017 года суд Лондона арестовал активы Коломойского и Боголюбова Фото: EPA Речь идет о компаниях Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.В исковом заявлении национализированного банка утверждалось, что ответчики выделили $1,9 млрд 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений. Деньги якобы поступили на счета Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.19 декабря 2017 года лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем. Определение было принято на основании иска национализированного "ПриватБанка".Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций.19 января 2018 года суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего распоряжения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



