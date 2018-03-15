13 марта в Балаховке Петровского района Кировоградской области похоронили 16-летнего парня. Учился в Александрийском политехническом колледеже. Повесился на съемной квартире. Мертвым его нашли 11 марта.

В петле парня обнаружил другой студент, с которым они вместе снимали квартиру в Покровском микрорайоне. Он вернулся в воскресенье из дома и нашел товарища повешенным на кухне. После этого вызвал экстренные службы, передает со ссылкой на .

Погибший был студентом первого курса, учился по специальности обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей.

Как рассказала директор политехнического колледжа Лариса Савченко, юноша был хорошим человеком и прилежным студентом. Не проблемный, с лидерскими качествами, получал стипендию, по успеваемости был третьим в своей группе.

Что стало причиной трагедии - выясняют следователи. Рассматриваются версии личного характера.

В Ровно 17-летний парень повесился на турнике в коридоре собственной квартиры. В петле его нашел 58-летний отец.

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