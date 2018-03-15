выражает протест в связи с несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства,передает со ссылкой на .

"Украина считает упомянутый визит, как и другие т.н. "поездки" российских чиновников на временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Путин прибыл в аннексированный Крым. Как сообщается, в рамках визита Путин намерен посетить Симферополь, Севастополь, а также Крымский мост. В частности, в рамках визита Путин заявил, что движение по Крымскому мосту могут открыть уже этим летом.

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