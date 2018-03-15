Российское правительство пренебрегает международным порядком и не
уважает территориальную целостность суверенных государств, отметили
в Государственном департаменте США, комментируя поездку в Крым
президента РФ Владимира Путина. В Госдепе назвали слова Путина
повторением ложных утверждений Фото: ЕРА Документ называется
"Крым – это Украина". В нем критикуется выступление президента
РФ Владимира Путина, который прибыл на полуостров 14 марта и принял
там участие в митинге, назвав "историческим решением"
результаты незаконного референдума 16 марта 2014
года, которым в Москве оправдывают оккупацию.Нойерт назвала
"референдум" фиктивным, а слова Путина – повторением ложных
утверждений."Российское правительство пренебрегает международным
порядком и не уважает территориальную целостность суверенных
государств", – говорится в заявлении.В Госдепе также обратили
внимание на "кампанию принуждения и насилия" в отношении тех, кто
выступал против аннексии. И потребовали прекратить преследовать
людей за их убеждения.Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира. В день четвертой годовщины
аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия
намерена провести президентские выборы.
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