Российское правительство пренебрегает международным порядком и не уважает территориальную целостность суверенных государств, отметили в Государственном департаменте США, комментируя поездку в Крым президента РФ Владимира Путина. В Госдепе назвали слова Путина повторением ложных утверждений Фото: ЕРА Документ называется "Крым – это Украина". В нем критикуется выступление президента РФ Владимира Путина, который прибыл на полуостров 14 марта и принял там участие в митинге, назвав "историческим решением" результаты незаконного референдума 16 марта 2014 года, которым в Москве оправдывают оккупацию.Нойерт назвала "референдум" фиктивным, а слова Путина – повторением ложных утверждений."Российское правительство пренебрегает международным порядком и не уважает территориальную целостность суверенных государств", – говорится в заявлении.В Госдепе также обратили внимание на "кампанию принуждения и насилия" в отношении тех, кто выступал против аннексии. И потребовали прекратить преследовать людей за их убеждения.Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия намерена провести президентские выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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