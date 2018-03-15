Предупреждали. И это понимали все. Как и то, что "" должен непременно забить мяч в Риме, потому что на выезде он пропускал даже от "Фееноорда". Поэтому полагаться только на защиту было нелогично.

Но это только Фонсека считает всех вокруг себя идиотами. Португальского тренера к категории болванов не отнесешь. И в футболе он понимает. Поэтому осознавал: Алиссона нужно в Риме пробить хотя бы однажды,передает со ссылкой на .

Но Ди Франческо лучше подготовился к матчу и не дал показать сопернику атакующий потенциал. Ему даже не нужно было смотреть матч "Шахтера" в Неаполе. Достаточно было сделать выводы после харьковского поединка.

Что там было? Плохой фитнесс "Ромы" после первого тайма. Через четыре дня аналогичная история в игре "" - "Милан". Какие выводы? Сдержать "" и не нагнетать ситуацию. Зажать гостей с первых минут можно. Такое удалось и "Фейеноорду" в Роттердаме, но что с того? Ты можешь не поймать контратаку во время стартового доминирования, но когда высунешь язык на плечо Фред отдаст, а Тайсон или Бернард убегут.

Поэтому максимальная плотность. Втянуть "" в игру, которую тот в действительности не любит. И в которой потускнеют все его "звёзды". Удалось более, чем стопроцентно. Да, в первом тайме римляне в середине поля несколько недорабатывали, и "" имел определенные шансы, если бы больше играл низом.

Ди Франческо лучше подготовился к матчу и не дал показать сопернику атакующий потенциал. Ему даже не нужно было смотреть матч "Шахтера" в Неаполе. Достаточно было сделать выводы после харьковского поединка

Однако это пустое в сравнении с главным: Фонсека решил, что он контролирует игру. Его команда действительно показывала, что серьезно работает над тактикой. Иначе никогда бы не применяла схему с созданием искусственного офсайда.

Но это очень опасная штука. По двум причинам. Первая: ты всегда можешь ошибиться. Что, собственно, и случилось. Вторая: ошибиться может арбитр и до окончания клубного сезона в Лиге чемпионов это фатально, потому что видеоповторы везде еще не введены.

После гола Джеко сомнений в итоговом успехе "Ромы" не было. "" еще мог перестроиться после перерыва как в первом матче. Но, чтобы прямо во втором тайме выездной игры? Никогда. Это было доказано в Манчестере и Неаполе. Провалены вторые таймы: там тоже пропускали на его старте. И не забивали в ответ.

Фонсека рискнул посоревноваться в тактике с итальянским тренером, на итальянской земле, после грандиозного в этом плане успеха "Ювентуса" в Лондоне. Получил на выходе ноль. И не только потому, что Ди Франческо в серии "А" такие задачки решает еженедельно, а португалец проводит великие матчи против "Ворсклы".

Просто у Ди Франческо было на кого опереться непосредственно на поле.Де Росси провел грандиозный матч. Потому что он и есть "" - плоть от плоти. И он за "джалло-росси" отдаст последнее. Чтобы сам клуб заработал на выходе в четвертьфинал.

А в "Шахтере" на поле вышли люди, которые давно себя продают, а не о цветах думают. Потому что хозяин все равно покроет все расходы. И зачем Бернарду из кожи лезть за "", если этот клуб пять лет тому назад силой притянул его в Донецку, невзирая на желание самого футболиста играть за лондонских "канониров" в настоящий футбол в настоящей лиге ?

Но вылет "Шахтера" из Лиги чемпионов не достоин внимания. Потому что главное задание выиграть чемпионат Украины. Так говорит Фонсека.

И уже готовит свою команду к эпической воскресной битве против "Мариуполя".

"Шахтёр" по итогам двух матчей с "Ромой" сыграл - 2:2, уступив по правилам выездного гола.

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