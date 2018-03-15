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Глава Ростуризма заявил о притоке американских туристов из-за "антироссийской пропаганды"
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15.03.2018 03:28
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Западные СМИ рассказывают американцам "небылицы" о России, отметил
глава Ростуризма Олег Сафонов. Сафонов заявил, что туристов из США
в РФ встречают "красивые обустроенные улицы" Фото: pixabay.com По
его словам, интерес американцев подогревает "антироссийская
пропаганда"."Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том,
что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и
своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания,
направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни
удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу
страну", – отметил Сафонов.Глава Ростуризма пояснил, что
"из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ
позитивной информации об РФ" у американцев "занижен порог ожиданий,
следовательно получается "WOW-эффект"."Наши гости из США с приятным
удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду,
красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического
показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят
современную, мирную и развитую страну", – заявил Сафонов.В
январе Государственный департамент США предупредил об опасности
терактов и притеснений американских граждан в РФ.
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