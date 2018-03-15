Западные СМИ рассказывают американцам "небылицы" о России, отметил глава Ростуризма Олег Сафонов. Сафонов заявил, что туристов из США в РФ встречают "красивые обустроенные улицы" Фото: pixabay.com По его словам, интерес американцев подогревает "антироссийская пропаганда"."Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну", – отметил Сафонов.Глава Ростуризма пояснил, что "из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ позитивной информации об РФ" у американцев "занижен порог ожиданий, следовательно получается "WOW-эффект"."Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят современную, мирную и развитую страну", – заявил Сафонов.В январе Государственный департамент США предупредил об опасности терактов и притеснений американских граждан в РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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