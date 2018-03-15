Судебное заседание в штате Вирджиния, где будут рассматривать дело
американского политтехнолога Пола Манафорта, состоится 10 июля. Суд
в штате Вашингтон займется Манафортом 17 сентября. Манафорт
находится под домашним арестом Фото: ЕРА Такой тюремный срок
Манафорт может получить в Вирджинии, если его признают виновным по
всем пунктам обвинениям.Судебное заседание назначено на 10 июля.Еще
один суд, в штате Вашингтон, ожидает Манафорта 17 сентября.Свою
вину в части финансового мошенничества он не признает.По данным
Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал
на российского миллиардера Олега Дерипаску в интересах
президента РФ Владимира Путина. По данным
агентства, он разработал стра
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