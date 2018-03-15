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"100 дней над пропастью". "1+1" показал документальный фильм о периоде безвластия в Украине весной 2014 года. Видео
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15.03.2018 04:30
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Телеканал "1+1" 13 марта выпустил в эфир документальный фильм
"Украина. 100 дней над пропастью" о событиях в стране в период с 22
февраля по 25 мая 2014 года. "После трехмесячного противостояния на
Майдане, которое привело к многочисленным жертвам, президент
Украины Виктор Янукович покидает Киев и убегает в Россию. Украина
осталась без президента и главнокомандующего, все ветви власти
стали парализованными, армия и правоохранительная система –
недееспособными, а страна оказалась на пороге полномасштабной
войны", – говорится в описании ленты. Продюсер издательства "Час"
Екатерина Кириченко, которая работала над проектом, отметила, что
Украина в это время могла потерять государственность. |
Из-за побега Януковича и его окружения в Украине возник вакуум
власти Скриншот: 1plus1.ua В фильме показали кадры документальной
хроники и интервью секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера
Верховной Рады Андрея Парубия, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьера Арсения Яценюка, миллиардера Игоря Коломойского и
других.видео Видео: 1plus1.ua
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