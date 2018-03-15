Телеканал "1+1" 13 марта выпустил в эфир документальный фильм "Украина. 100 дней над пропастью" о событиях в стране в период с 22 февраля по 25 мая 2014 года. "После трехмесячного противостояния на Майдане, которое привело к многочисленным жертвам, президент Украины Виктор Янукович покидает Киев и убегает в Россию. Украина осталась без президента и главнокомандующего, все ветви власти стали парализованными, армия и правоохранительная система – недееспособными, а страна оказалась на пороге полномасштабной войны", – говорится в описании ленты. Продюсер издательства "Час" Екатерина Кириченко, которая работала над проектом, отметила, что Украина в это время могла потерять государственность. | Из-за побега Януковича и его окружения в Украине возник вакуум власти Скриншот: 1plus1.ua В фильме показали кадры документальной хроники и интервью секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, миллиардера Игоря Коломойского и других.видео Видео: 1plus1.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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