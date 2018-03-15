Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны внесет на рассмотрение парламента законопроект о нацбезопасности следующего вторника. Об этом по результатам заседания в среду, 14 марта, сообщил председатель комитета, народный депутат , передает со ссылкой на .

Пашинский, прокомментировал, что во время обсуждения законопроекта участники комитета отметили, что в него не включены актуальные вопросы о кибербезопасности, а также информационную и энергетическую безопасность.

Глава комитета добавил, что после принятия поправок законопроект внесут на рассмотрение парламента в следующий вторник, 20 марта, в четверг - 22 марта.

Как сообщил секретарь комитета Иван Винник, комитет по нацбезопасности договорился внести поправки к проекту закона до понедельника, 19 марта, и только после этого подавать его на рассмотрение парламента в первом чтении.

"В частности, предлагается дополнить президентский законопроект некоторыми положениями альтернативного законопроекта. Также предлагается четко выписать угрозы национальной безопасности, уточнить субъектов и объектов национальной безопасности, обратим внимание, что проект закона предлагает отменить действие трех законов - о гражданско-демократический контроль над военной организацией и правоохранительными органами, оборонное планирование и закон об основах нацбезопасности", - отметил нардеп.

Напомним, 28 февраля 2018 года президентский законопроект о нацбезопасности поступил в Верховную раду Украины. Спикер парламента отметил, что этот законопроект является приоритетным. "Он важен как для реформы сектора безопасности, так и для существенного шага на пути к . Надеюсь на скорейшее рассмотрение законопроекта, который подан президентом в Раду", - сказал Парубий.

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