В водитель пытался скрыться с места после того как сбил человека.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в канале Telegram.

Свидетелем происшествия был другой водитель, который начал преследовать правонарушителя и сообщил об этом полиции. Впоследствии к погоне присоединилась и машина патрульной полиции. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил скрываться. В ходе погони правонарушитель заехал на территорию Департамента патрульной полиции, проломив при этом шлагбаум на въезде. Даже после этого водитель пытался скрыться, но уже через несколько минут был задержан патрульными,передает со ссылкой на .

"Только что в после продолжительной погони патрульной полиции был задержан правонарушитель. По непроверенной информации: водитель на Окружной сбил человека, свидетелем этого инцидента стал гражданин, который начал преследовать нарушителя и сообщил об этом в полицию. Вскоре к погоне подключился автомобиль патрульной полиции" , - сообщают правоохранители.

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