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В Украине ввели чек-лист для практических экзаменов на получение водительских прав
15.03.2018 05:50
Чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, что гарантирует прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата в водители, отметили в Главном сервисном центре МВД Украины. В МВД хотят ввести фото- и видеофиксацию экзаменов на получение водительских прав Фото: mvs.gov.ua В форме указан перечень упражнений и типичные ошибки, которые допускают претенденты. Чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, что должно гарантировать прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата.Образец чек-листа можно скачать на сайте Главного сервисного центра МВД. В будущем планируется ввести фото- и видеофиксацию практической части экзамена.Сейчас экзамен на получение прав проходит в два этапа: на площадке для обучения и в реальных условиях дорожного движения.С 25 ноября 2017 года в Украине первое водительское удостоверение выдается на два года. Если в течение этого срока автомобилист совершает не больше двух админнарушений, то ему выдают права на 30 лет. В противном случае водителю необходимо заново сдать соответствующий экзамен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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