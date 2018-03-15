Государственное бюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата, между которых - 152 следователей бюро. Об этом сообщают на странице ведомства в Facebook.

Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно,передает со ссылкой на .

Gazeta.ua напоминает читателям, что такое Государственное бюро расследований.

1. Что такое ГБР

Государственное бюро расследований является центральным органом исполнительной власти. Предупреждает, выявляет, прекращает, раскрывает и расследует преступления, в которых фигурируют бывшие президенты, народные депутаты, правоохранители, судьи и чиновники (от начальников управлений до министров, премьер-министра). Должно взять функции досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, все функции военной прокуратуры и следственные от , и НАБУ (в пределах компетенции).

По прогнозам заработает с сентября этого года.

Организационная структура бюро согласована с Кабинетом Министров, она будет состоять из центрального аппарата. Туда войдет 19 отделов и управлений. Также будут работать 7 территориальных управлений (в , Львове, Хмельницком, Полтаве, Краматорске, Мелитополе и Николаеве), академия и научно-исследовательский институт.

Общая численность штата будет до 1,5 тыс. работников

22 ноября 2017 президент подписал приказ о назначении Романа Трубы руководителем бюро. Тот 18 лет работал в прокуратуре.

Президент назначает директора ГБР по представлению премьер-министра после проведения конкурса.

Двое заместителей назначаются и увольняются по представлению конкурсной комиссии.

ГБР разыскивает лиц;

обеспечивает конфискацию средств и имущества преступников;

сотрудничает с иностранными правоохранительными органами, получает информацию из реестров и банков данных органов власти, в частности с ограниченным доступом;

фотографирует, проводит аудио- и видеосъемку, отпечатки пальцев рук задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу;

хранит, носит и применяет огнестрельное оружие и специальные средства, а также применяет физическое воздействие;

использует в неотложных случаях, с последующим возмещением нанесенного ущерба, транспортные средства, для проезда к месту происшествия, пресечения преступления, преследования и задержания лиц.

Кандидаты на руководящие должности должны подать удостоверение аттестации свободного владения государственным языком, электронную декларацию, копию трудовой книжки, справку о несудимости, медицинскую справку о состоянии здоровья, в том числе, о психиатрическом и наркологическом осмотре.

Директор ежегодно до 1 апреля подает президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров письменный отчет о деятельности бюро за предыдущий год. При бюро образуется Совет общественного контроля.

Директор назначается на 5 лет

Руководство (директор и заместители) назначается на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать эти должности более двух сроков подряд.

Полномочия могут прекратиться в случае установления недостоверных сведений в е-декларации об имущественном состоянии и доходах.

Эксперты говорят, чтобы уволить директора ГБР, на него надо составить протокол о совершении административного коррупционного правонарушения и чтобы суд принял такое решение.

2. Кому принадлежит идея

13 апреля 2012 года парламент принял новый Уголовный процессуальный кодекс, согласно которому Государственное бюро расследований есть органом досудебного расследования.

Разработчиком документа был советник бывшего президента-беглеца, руководитель главного управления по вопросам судоустройства АП . Его объявили в розыск после побега из Украины. Сейчас живет в Вене.

В декабре 2014-го тогдашний премьер-министр назвал создание бюро, как независимого следственного органа, "ключевой задачей для правительства вместе с президентом".

Идея предварительно была подкреплена коалиционным соглашением, которое подписали пять партий - "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч", "Радикальна партія" и "Батьківщина".

Закон о ГБР приняла в ноябре 2015-го 241 голосами "За".

Как правительственный орган образовалось 29 февраля 2016-го во время премьерства Яценюка. Через полтора месяца его сменит Владимир Гройсман.

3. Для чего нужно

ГБР есть одним из четырех новых органов, противодействующих преступлениям во власти. НАБУ расследует коррупционные дела в отношении высших чиновников, в частности руководителей центральных органов исполнительной власти. НАПК проверяет электронные декларации, а САП следит за соблюдением законов детективами в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Следователи бюро будут расследовать служебные преступления не только в правительстве, но и например в Антимонопольном комитете, Фонде госимущества, Генпрокуратуре, НАБУ, Нацбанке, .

Если министр совершил - это подследственность ГБР

"В фокусе расследований будут руководители высшего звена. Это глава правительства, министры. Если есть подозрение о коррупционных действиях, это в подследственности антикоррупционного бюро. А если министр будет совершает или какие-то телесные повреждения, или какие-то другие некоррупционные преступления, то это подследственность ГБР. Однако бюро расследований будет заниматься и коррупцией тоже. Это среднее звено в правоохранительных органах и коррупция руководителя САП и руководителя НАБУ", - говорит прежний прокурор Владимир Петраковский ("Громадське радіо")

4. Какие последствия для рядовых граждан

Бюро будет расследовать случаи пыток и других преступлений, связанных с жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием, совершенных прокурорами, следователями, детективами, , полицией. Граждане смогут написать заявление.

Полтора года избирали трех руководителей

5. Почему до сих пор не запустили

"Закон должен побудить правоохранителей выполнять свою работу - без нарушений, злоупотреблений и чтобы был защищен народ и жизнь. Кто это должен делать? ГБР по американо-европейскому принципу. Почему его нет? Потому что представители трех ветвей власти - от президента, Кабмина и Верховной Рады уже полтора года не смогли выбрать кого-то одного (директора. - Gazeta.ua). Потому что кто-то кому-то не подходит? Сделайте ГБР для государства. Потому что если не будет предохранителя, то правоохранитель не будет иметь позади того, кто его контролирует. У нас реформировано все, но не слеплено в кучу ", - заявлял главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он участвовал в конкурсе на руководителя бюро.

Закон о ГБР вступил в силу полтора года назад. За это время выбрали только трех руководителей (кроме Романа Трубы, еще двух его заместителей - бывших прокуроров Ольгу Варченко и Александра Буряка).

"Глава ГБР является человеком, приближенным к "Народному фронту". БПП не хочет под любым предлогом запускать это агентство. Не проголосовали даже за технические вещи - за квалификационные требования к сотрудникам, за то, чтобы наконец начать отбирать руководителей территориальных органов и подразделений центрального аппарата, за дисциплинарные взыскания, зарплаты", - объясняет провал голосования изменений закона.

Блокировка запуска может привести к тому, что в дальнейшем украинцам не будет куда обращаться с жалобами на злоупотребления в правоохранительных органах.

6. Станет ли ручным органом в руках власти

Вероятность, что в бюро попадут люди вне системы - небольшая

Общественные эксперты предупреждают: закон могут изменить (правительственным законопроектом), сделав бюро зависимым, в частности от президента.

Например, предлагают вернуть практику влияния руководства на следователей из-за размера премии и других доплат, которые будут составлять большую часть зарплаты.

Другая угроза: введение должностей генералов, звание которым будет присваивать только президент. "Кроме излишней милитаризации это приведет к опасной зависимости работников бюро от главы государства", - пишут в Реанимационном пакете реформ.

7. Успешные аналоги в мире

В Соединенных Штатах Америки более ста лет действует Федеральное бюро расследований. Оно, как агентство тамошнего Министерства юстиции, является уголовным следственным органом и внутренней разведкой. Там работает более 30 тыс. сотрудников. В прошлом году бюджет ведомства был $12,4 млрд (323 млрд грн). Для сравнения, в этом году Государственное бюро расследований выделят 651 млн грн. ФБР подчиняется генпрокурору и директору Национальной разведки.

Орган занимается защитой от террористических и кибер-атак, шпионов, борется с коррупцией на всех уровнях, организованной и финансовой преступностью.

Имеет специальные боевые подразделения, эквивалент полицейского SWAT.

Подобная структура с 2013-го работает в Великобритании - Национальное агентство по борьбе с преступностью. Оно занимается борьбой с оргпреступностью, экономическими правонарушениями, киберпреступностью, охраной границ страны и защитой детей. Сотрудничает с полицией.

В прошлом году аналог ФБР предлагали создать в Казахстане. Сейчас там работает Агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции, о котором положительно отзываются американцы. Страны имеют двустороннее сотрудничество на уровне ведомств.

13 марта народные депутаты не проголосовали ни за один из трех проектов изменений в закон о Государственном бюро расследований и вернули их в комитет для повторной доработки.

В тот же день директор ГБР Роман Труба призвал парламент проголосовать изменения на следующей сессии, чтобы "разблокировать формирование" бюро.

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