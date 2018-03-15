Поисковик Google с июня запретит объявления о бинарных опционах и других высокорисковых финансовых инструментах. В январе рекламу криптовалют запретили в Facebook Фото: EPA Под запрет подпадают также объявления о бинарных опционах и других высокорисковых финансовых инструментах. Кроме запрета на рекламу в поисковой выдаче Google, ограничения также коснутся баннеров на YouTube, отметила "Экономическая правда".Как новые правила скажутся на доходах компании от рекламы, в Google пока прогнозировать отказались, проинформировала газета The Wall Street Journal.В январе рекламу криптовалют запретила на своей площадке соцсеть Facebook.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).Американские миллиардеры Джордж Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту финансовым пузырем.Руководитель главного инвестиционного подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует инвестировать в криптовалюту в связи с реальным риском полной потери средств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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