В Киевской обл. пьяный мужчина 26-лет забил до смерти 83-летнюю женщину. Считал ее ведьмой,передает со ссылкой на .

"Установлено, что в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, преступник решил зайти к последней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Мужчина нанес ей один удар в область лица, 2 удара по туловищу и несколько раз ударил головой по чугунному радиатору отопления. Женщина умерла от травм.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

13 марта в Фастове Киевской области неизвестный мужчина напал на женщину, которая забирала ребенка из садика. Пострадавшая получила 24 удара ножом. Об этом сообщает на странице в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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