Кому предлагают самую большую зарплату По теме: С 1 января 2018 года в Украине с 3200 грн до 3723 грн выросла минимальная зарплата. В почасовом размере она увеличилась на 22,41 грн. По окончании первого квартала минимальные выплаты украинцев могут достичь 4100 грн в месяц. Редакция The Point определила топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта. Они актуальны и доступных для трудоустройства,передает со ссылкой на . Blockchain CTO Компания Move On Miles предлагает ежемесячно $ 130 тыс. специалисту с опытом разработки программного обеспечения более 2 лет. Тому, кто желает работать в компании необходимо знать платформы Ethereum, EVM или подобные. Будущему сотруднику нужно будет контролировать, разрабатывать и внедрять технические аспекты платформы. Финансовый директор Консалтинговая компания ищет финансового директора с оплатой труда 120 тыс. грн. в месяц. Человек, претендующий на должность должен иметь не менее 5 лет опыта работы финдиректором. Кроме этого, владеть навыками выполнения задач по разработке политики налогового планирования, знаниями в сфере оптимизации налогообложения. Важное творческое мышление, теоретические и практические знания в сфере налогового законодательства, знание основ бухучета. Финансовому директору обещают высокую зарплату, персонального ассистента, преподавателя английского языка и обучение внутри компании. Бизнес-аналитик Компания IT Recruitment Solutions предлагает платить бизнес-аналитику 84 тыс. грн. Работодатель ищет кандидата с опытом работы от 3 лет в сфере ритейла. Кроме этого, специалист должен работать с POS-приложениями. Отлично знать английский. За это он получит высокую зарплату, медстраховку, гибкие рабочие часы, курсы английского. Руководитель контрактной исследовательской организации (CRO) На зарплату 70 тыс. грн сотрудника ищет Институт общей практики - семейной медицины. Специалист должен иметь высшее медицинское образование и опыт работы на управленческой должности в клинических испытаниях. Знать рынок фармацевтических компаний и CRO. Компания ищет системного, проактивного, коммуникабельного и ответственного человека. Кроме этого, кандидат должен знать английский. В обязанности специалиста будет входить поиск контрактов для проведения клинических исследований препаратов и организация работы клинических исследований. Модель в международное модельное агентство Пятое место занимает позиция от международного модельного агентства BMA с оплатой 50 тыс. грн. Опыт участия в фото- или видеосъемки приветствуется. Правда, не является непременным условием. Для работы важны исполнительность, работоспособность, неконфликтность. Работодатель предлагает активное участие в показах топовых дизайнеров, продвижении и рекламе. 1 апреля в Украине заработает антирейтинг предприятий. Начнется взыскания задолженности по заработной плате в пользу работников. Создадут мобильные штабы и группы, которые будут выезжать в конкретные предприятия. В исполнительной службе находится более 500 тыс. исполнительных разбирательств по принудительному взысканию задолженности по зарплате.











события общество и культура грн тыс работы должен знать Теги: экономика