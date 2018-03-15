Эти животные, находящиеся под угрозой исчезновения, включены в Красный список видов Международного союза охраны природы (МСОП) — самый полный в мире перечень глобального природоохранного статуса видов.

Вот 12 видов, подверженных риску вымирания, включая некоторые, которые вы, вероятно, даже не знали, что они существовали:

Найденные только на острове Борнео, орангутаны (Pongo pygmaeus) имеют более широкое лицо и более короткую бороду, чем их кузены, суматранские орангутаны. В июле этого года МСОП изменил их статус на критическую угрозу, поскольку с 1950 года население сократилось на 60%, и, согласно данным Scientific American, новые прогнозы подсчитали, что их число упадет еще на 22% к 2025 году .

Основными угрозами для этих животных являются утрата местообитаний и незаконная охота. Усугубляя проблему, самки размножаются только лишь каждые шесть-восемь лет — самый длинный промежуток рождения любого наземного млекопитающего, что замедляет природоохранные мероприятия.

Ili pika (Ochontana iliensis) — небольшое млекопитающее (всего 7-8 дюймов в длину), из горного хребта Тянь-Шаня в отдаленном регионе Синьцзян Китая. Живя на склонах обнаженных горных пород и между травы на возвышенностях, это маленькое существо встречается очень редко — осталось меньше 1000 особей.

Этот вид был обнаружен в 1983 году, но с тех пор его число сократилось почти на 70%, сообщает CNN. Это связано с тем, что на среду обитания млекопитающих влияет изменение климата. Растущие температуры заставили или пики отступить в горные вершины. Кроме того, пагубное давление со стороны домашнего скота и загрязнения воздуха, вероятно, способствовало снижению их численности.

Найденные только в Южной Америке, гигантские выдры, или Pteronura brasiliensis, являются крупнейшими выдрами в мире, а некоторые длиной до 6 футов.

Исторически за гигантскими выдрами охотились из-за их шкур, что приводило к огромному сокращению их численности. В то время как на них больше не охотятся сегодня, они по-прежнему находятся под угрозой исчезновения, потому что многие из их водных мест обитания (рек и озер) были уничтожены, в результате чего популяции рыб, которыми они питаются, сократились.

Одинокий амурский леопард (Panthera pardus orientalis) является одной из самых опасных диких кошек в мире. Он имеет толстую желто-оранжевую шкуру с длинной плотной шерстью и может весить до 120 фунтов. Он может прыгать более чем на 19 футов, и скорость его бега до 37 миль в час.

Сейчас он встречается только в бассейне реки Амур на востоке России. По данным WWF, в дикой природе осталось около 60 амурских леопардов.

Как член семьи ласок, черноногий хорек (Mustela nigripes) — единственный хорек, родившийся в Северной Америке. У них черная спина, черные ноги и руки, черный кончик на хвосте и черная маска. Они являются плотоядными животными, а прерийные собаки составляют более 90% их рациона.

Основными угрозами, угрожающими этим плотоядным животным, являются заболевания и отсутствие среды обитания, вызванное главным образом тем, что прерийные собаки могут быть отравлены, что убирает источник пищи во многих местах обитания хорьков.

Черноногий хорек дважды считался вымершим, но усилия по восстановлению, в частности захват гнезда и реинтродукция в дикую природу, помогли вернуть животных на грань исчезновения. Сегодня в дикой природе насчитывается около 300-400 хорьков с черными ногами, согласно МСОП, все из которых являются потомками 18 хорьков, которые были частью усилий по разведению в плену в конце 1980-х годов.

Названная в честь знаменитого ученого Чарльза Дарвина, который открыл этот вид в 1834 году, лисица Дарвина (Lycalopex fulvipes) проживает в Чили в двух местах: Национальном парке Nahuelbuta и на острове Чилоэ. Темного цвета с короткими ногами, это плотоядное существо активно в основном в сумерках и на рассвете.

Эти плотоядные существа считаются «зонтичными видами», что означает, что их защита и защита их дома с умеренным лесом помогают сохранить всю экосистему. По данным МСОП, им угрожают утрата мест обитания, охота и неместные виды, особенно домашние собаки .

Суматранский носорог (Dicerorhinus sumatrensis), единственный азиатский носорог с двумя рогами, является самым маленьким из семейства носорогов, живущих в изолированных карманах плотных горных лесов в Малайзии, Индонезии и, вероятно, в Мьянме (Бирма). Они узнаваемы, потому что они покрыты длинными волосами, что помогает сохранить грязь, скопленную в их теле, чтобы охладить их и защитить их от насекомых.

По словам WWF возможно, только 220-275 суматранских носорогов осталось в мире . Им очень сильно угрожают браконьерством, они, как и другие носороги, охотятся с помощью своих рогов. Нет никаких указаний на то, что их численность стабильна, и за последние 15 лет размножаются только две самки в неволе .

Один из трех видов стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, это злобный рыцарь ( Gyps bengalensis). Согласно данным сети Nature, более 99% численности было уничтожено с 1980-х годов, что делает этл самым быстрым снижением численности любых видов птиц в истории.

Панголины, найденные в лесах и лугах — это одинокие, ночные существа с чешуйками, покрывающими их тела и длинными липкими языками, чтобы разграбить муравьев и термитов. Они размером с кота, и выглядят похожими на артишоки на ногах. Когда они напуганы, они защищаются, превращаясь в мяч.

Эти твари, обнаруженные в Азии и Африке, находятся под угрозой исчезновения, поскольку они все чаще становятся жертвами преступности дикой природы за их мясо и шкуру. Фактически, согласно CNN, они являются наиболее продаваемым млекопитающим в мире. По оценкам, ежегодно 100 000 особей ловятся браконьерами.

Впервые вид обнаружено в мае 1992 года (Pseudoryx nghetinhensis). Саол часто называют «азиатским единорогом». Это редко встречающееся, находящееся под угрозой исчезновения млекопитающее. По сути, его встречают так редко, что ученые только четыре раза видели его в дикой природе , сообщает WWF.

У самок и самцов саол есть два параллельных рога на голове, на лице есть белые отметины, и они выглядят как антилопы (хотя они на самом деле являются кузенами крупного рогатого скота). Они живут в лесах Вьетнама и Лаоса. По данным МСОП, саолам угрожает охота и продолжающаяся фрагментация их среды обитания в результате человеческой деятельности, такой как дорожное строительство.

Впервые обнаруженная в 1958 году вакита ( Phocoena sinus ), также известная как морская свинья Калифорнийского залива, является самым маленьким китообразным. Длиной около пяти футов, эта морская свинья имеет серое тело, бледно-серый или белый живот, темный ободок вокруг глаз и темные пятна, образующие линию от ее рта до грудных плавников.

Как редчайшее морское млекопитающее, вакита находится на грани исчезновения: согласно Международному комитету по восстановлению Vaquita, осталось только около 60 из этих животных . Это указывает на 40% -ное сокращение их населения с 2014 года. Эти маленькие морские свиньи часто ловились и тонули в жаберных сетях, используемых незаконными промысловыми операциями в Мексиканском заливе в Калифорнии, сообщает WWF. Поскольку они ограничены таким небольшим регионом, они также могут быть уязвимы для изменения климата, поскольку температура потепления может повлиять на их доступность продуктов питания и условия среды обитания.

Перуанская черная паукообразная обезьяна (Ateles chamek), проживающая в восточной части Южной Америки к северу от реки Амазонки, проводит большую часть своего времени в навесе тропического леса. В основном, питаясь фруктами, эти обезьяны являются неотъемлемой частью экосистемы тропических лесов, играя роль в рассеивании семян.

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