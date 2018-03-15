Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", — заявил он.

По его словам, предложенные делегацией Великобритании поправки исказили смысл документа, "который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

Одним из наиболее вероятных источников происхождения химиката "Новичок" может быть сама Великобритания, которая официально обвинила Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия, заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

"В середине 90-х годов западные спецслужбы вывезли на Запад ряд наших специалистов, их имена известны, а также некоторую документацию и продолжили исследования в данном направлении, в том числе в Великобритании и США. Достигнутые этими странами положительные результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием "Новичок", подтверждены и отражены в более чем 200 открытых источниках стран НАТО. Эти ссылки у нас есть. Готовы их предоставить", – сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По его словам, "собственно идентификация отравляющего вещества, якобы примененного в инциденте, производилась в научно-техническом центре министерства обороны Великобритании, на базе которого и велась разработка, а также производство химического оружия, в том числе данного типа".

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов и по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", – заявил российский постпред.

"Мы с вами здесь не химики. Я вам приведу мнение одного профессионального химика: чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что это газ "Новичок", то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула", – продолжил российский дипломат.

"Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ "Новичок", то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить", – отметил он.

Небензя подчеркнул, что в "Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились".

США солидарны с оценкой своего союзника Великобритании инцидента с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, согласно которой ответственность за происходящее несет РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы поддерживаем решение Соединенного Королевства о высылке российских дипломатов в качестве справедливого ответа.

Это последнее действие России вписывается в модель поведения, в которой Россия игнорирует международный порядок, основанный на правилах, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.

Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что такого рода отвратительная нападение больше не повторится", – говорится в тексте заявления.

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