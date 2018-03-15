Еврокомиссия доложила Европарламенту о своей деятельности по противостоянию киберугрозам

Киберугрозы имеют мировой и широкий масштаб, заявил в среду в Европарламенте в Страсбурге член Европейской комиссии по союзу безопасности Джулиан Кинг.

"Сегодня эти угрозы связаны не только с включенными компьютером или телефоном, но также с нашими домами, больницами, правительствами, электрическими сетями, новостями, которые мы читаем, и автомобилями, которые мы водим. То есть кибератаки могут затронуть наши системы, и это чревато ущербом для безопасности", - сказал еврокомиссар.

Он перечислил евродепутатам меры, которые принимает Европейская комиссия в области борьбы против киберугроз.

Она оказывает поддержку государствам-членам в адаптации к национальным законодательствам соответствующей директивы ЕС и в мае намерена оценить риски и стратегию защиты систем, особенно в государственных учреждениях.

Параллельно продолжается работа по реализации действий в области кибербезопасности, представленных в сентябре прошлого года. Речь идет об усилении сопротивляемости киберугрозам и мерах сдерживания, а также о международном сотрудничестве.

По словам Дж.Кинга, сопротивляемость означает "защиту инфраструктур Евросоюза и защиту механизмов демократии". В связи с этим он подчеркнул значение сети исследовательских и экспертных центров ЕС и сообщил о выделении 15 млн евро на тендер для работ по созданию такой сети.

Под сдерживанием, продолжил член ЕК по безопасности, подразумеваются преследование и привлечение к ответственности за киберпреступления. В связи с этим ведется законодательная работа по вопросу сбора электронных доказательств в рамках расследований преступной деятельности. Нужны также эффективные юридические инструменты для правоохранительных органов и обеспечение юридической защищенности предприятий.

В ближайшее время Еврокомиссия выдвинет основательные предложения по этой проблематике, которые лягут на стол законодателям ЕС.

Член ЕК по безопасности подчеркнул важность международного сотрудничества, особенно с США, в противостоянии киберугрозам.

Он сообщил, что Еврокомиссия участвует в подготовительной работе, направленной на дополнение Будапештской конвенции Совета Европы по киберпреступности протоколом, который будет касаться трансграничного доступа к электронным доказательствам.

Планируется усилить возможности Европола в данной сфере деятельности.

"Нам также требуется более масштабное международное сотрудничество, чтобы обезопасить киберпространство. Вот почему досье кибербезопасности имеет значительные международные параметры. И чтобы выстроить это международное сотрудничество, Европейский союз ведет разговор с США, Индией, Японией, Южной Кореей, Китаем и Бразилией", - сказал еврокомиссар по вопросам безопасности.