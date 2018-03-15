Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий подчеркнул, что его страна "дала возможность заработать" украинцам. В Польше работает до 2 млн украинцев Фото: EPA "Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывают, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд грн", – отметил дипломат.Цихоцкий заверил, что не считает это "благотворительностью", но подчеркнул – "Польша дала возможность заработать эти деньги".В январе премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждал, что Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. По информации спикера Сейма Марека Кухцинского, в стране работает до 2 млн украинцев.Бывший министр иностранных дел Витольд Ващиковский отмечал, что Польша таким образом предотвратила "значительную миграционную волну с Востока".В Национальном банке Польши ожидают, что до конца 2020-го на польский рынок труда ежегодно будет прибывать 200–300 тыс. украинцев. В марте в стране открыли информационную телефонную линию для работников из Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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