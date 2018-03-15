|Эксперт сообщил, что яд, отравивший Скрипаля, можно найти лишь в России
|15.03.2018 07:43
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Он был разработан и изготовлен в Шиханах, городе в центральной России, где находится военное научно-исследовательское учреждение. Об этом заявил знаток британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон, пишет The Guardian.
По его словам, химическое вещество невозможно можно найти в других местах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Узбекистан.
Эксперт сообщил, что эта информация содержится в докладе, представленном несколько лет назад Россией международному органу, который контролирует химическое оружие — Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Их больше нет нигде, — сказал он.
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