Пакет «Скрипаль»: Утренние новости от Олега Пономаря
Четверг. Что нужно отметить?
Пакет «Скрипаль»:
— Предложение Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о создании
антироссийской коалиции уже поддержали США, Украина, Польша,
Австралия, Канада, Франция и НАТО.
— Украина (через заявление главы МИДа Климкина) призвала к бойкоту
ЧМ-18 в РФ, информирует svodka.net.
Свой призыв к Миру Украина подкрепила личным примером:
Украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать во
всех турнирах на территории России —
соответствующий приказ вчера подписал министр молодежи и спорта
Игорь Жданов.
In your face:
Государственный департамент США напомнил президенту РФ Путину, что
незаконно аннексированный Крым принадлежит Украине. Об этом
говорится в заявлении Госдепа в связи с четвертой годовщиной
аннексии Крыма.
Санкций много не бывает:
Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из
РФ.
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Скрипалю истек в полночь": Утренние новости Пономаря
Никто не сомневался:
Бундестаг переизбрал Ангелу Меркель на пост канцлера Германии.
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