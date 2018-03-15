Четверг. Что нужно отметить?

Пакет «Скрипаль»:

— Предложение Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о создании антироссийской коалиции уже поддержали США, Украина, Польша, Австралия, Канада, Франция и НАТО.

— Украина (через заявление главы МИДа Климкина) призвала к бойкоту ЧМ-18 в РФ, информирует svodka.net.

Свой призыв к Миру Украина подкрепила личным примером:

Украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать во всех турнирах на территории России —

соответствующий приказ вчера подписал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

In your face:

Государственный департамент США напомнил президенту РФ Путину, что незаконно аннексированный Крым принадлежит Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепа в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма.

Санкций много не бывает:

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ.

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Никто не сомневался:

Бундестаг переизбрал Ангелу Меркель на пост канцлера Германии.

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