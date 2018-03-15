Премьер-министр Словении Миро Церар решил покинуть свой пост после
постановления Верховного суда Словении, которое отменяет результаты
референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер –
Дивача. Он отметил, что уже известил о своем решении президента
страны Борута Пахора.Церар решил покинуть свой пост после
постановления Верховного суда Словении, которое отменяет результаты
референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер –
Дивача.Глава правительства назвал постановление суда "переломным
моментом". По его словам, таким образом нанесли удар те, что хочет
остановить развитие Словении.
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