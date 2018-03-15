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Сбежавшая Надежда Савченко вернулась в Киев рейсом из Мюнхена (фото)
15.03.2018 07:51
Сбежавшая Надежда Савченко вернулась в Киев рейсом из Мюнхена (фото) Внефракционный народный депутат Надежда Савченко прилетела в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен - Киев.

«Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел и вам все станет понятно», — прокомментировала Савченко заявления о своем «побеге».

Нардеп отметила, что во время поездки «встретила очень много приятных людей».

«В том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу. Поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет», — рассказала парламентарий.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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