«Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел и вам все станет понятно», — прокомментировала Савченко заявления о своем «побеге».

Нардеп отметила, что во время поездки «встретила очень много приятных людей».

«В том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу. Поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет», — рассказала парламентарий.

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