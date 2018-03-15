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Важное исключение: эксперт рассказала, кого не коснутся новые правила захоронения
15.03.2018 08:07
Важное исключение: знаток рассказала, кого не коснутся новые правила захоронения Новые правила захоронения в Украине не коснутся родственников тех, кто умер естественной смертью.

К такому выводу пришли эксперты, изучив скандальные поправки.

Новая процедура погребения касается это только тех покойников, у которых обнаружены признаки насильственной смерти, говорится в материале.

«Проще говоря, если человек умер своей смертью — какой процедура похорон была, такой и останется. Если же насильственной — тогда изменения заметны, нужно проводить судебно-медицинскую экспертизу, вот только направление на нее будет выдавать не следователь, а следственный судья», — объясняют журналисты.

Так, знаток юридической фирмы “София” Ольга Дацюк заверила, что “изменения, внесенные в уголовное процессуальное законодательство, никоим образом не касаются тех, кто умер естественным путем. В уголовном же производстве такая экспертиза проводилась всегда, однако изменен порядок ее назначения”.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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