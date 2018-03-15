Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт заявила, что Крым – это Украина и любые предвыборные заявления президента России на этой территории просто недопустимы.

Об этом сообщает Укринформ, информирует svodka.net.

«На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин снова выразил незаконные претензии России на украинскую территорию, в очередной раз открыто подтвердив то, что российское правительство презирает международный порядок и не уважает территориальной целостности суверенных государств», — уточнила дипломат.

Она также настаивает на том, чтобы Россия прекратила свои посягательства на территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

«Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Крым является частью Украины, и наши крымские санкции остаются в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — подчеркнула Науэрт.

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