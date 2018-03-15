В Кропивницком без теплоснабжения находятся более 80 жилых домов и социальных учреждений

В г.Кропивницкий из-за задолженности состоянием на утро четверга без газоснабжения остается 4 котельные, которые обеспечивают теплоснабжением более 80 жилых домов, детских садов и школ, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"14 марта в г.Кропивницкий за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 тыс. абонентов). По состоянию на 20.00 работу 2 котельных восстановлено, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

В ГСЧС подчеркнули, что подключение 4 котельных запланировано на 15 марта.

В информации отмечается, что температура воздуха составляет 1 градус тепла.