Новоназначенный министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что будет прилагать усилия для решения украинского кризиса. Об этом передает со ссылкой на .

"С аннексией Крыма Россией, что нарушает международное право, и длительной агрессией против Украины мириться нельзя", - подчеркнул Маас в первой речи после вступления в должность.

Также он отметил, что Германия и в дальнейшем будет настаивать на реализации минских договоренностей.

"Мы нуждаемся в конструктивных каналах диалога на максимальном количестве уровней и с должной серьезностью с обеих сторон, - пояснил Маас, добавив, что в любом случае это изменит реальность нашей внешней политики.

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