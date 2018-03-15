С детства меня интересовали два вопроса: куда суют сувальный ключ, и накой собственно мы каждый год в декабре усиленно зазываем Дедушку Мороза, если выгнать его в конце зимы труднее, чем Томаса Мацейчука с Первого канала?

Итак, начало весны… Ночью минус 32… Холодно не только у нас, везде морозит. В Самаре тоже минус 15, футбольный матч отменили. Арбитры к свисткам примерзают и выражают желание охотно отправиться на мыло, лишь бы в тепло…

Как так получилось, камрады, что мы стали руководствоваться правилами выдуманными откровенными дебилами, уверяющими нас, что «так положено, зима нормальная, просто мы пользоваться ей не умеем»?

Часто можно слышать, что при Совке люди тупее были… Не знаю, может и тупее, но «Проводы зимы» в конце марта устраивали, а не в середине февраля, да и в футбол летом играли…

Хотя, если честно, то наши не сильно-то и расстраиваются: «надо, так надо!»

Масленицу отпраздновали весело и с огоньком:

Труднее только убедить партнеров, что это проводы зимы в Чебоксарах, а не результаты нанесения бомбовых ударов по бармалеям в Сирии…

Впрочем, все-равно никто не поверит, ибо процесс деградации наших «партнеров» только набирает обороты: ни у кого из них не вызывает сомнения, что кровавый тиран Асад, как только начинает побеждать «повстанцев», сразу же на радостях травит десяток- другой мирных жителей, что спортсмены- астматики из Норвегии не принимают допинг, а лечатся, что Путин, из вредности, перед выборами решил вдруг публично уконтропупить им же помилованного предателя…

Мир развивается по спирали, и эпоха Деканденса возвращается, что особенно заметно по деградации «бохемы», которая катится вниз в ускоренном порядке… Понятно, что молодые люди склонны к эпатажу, так было всегда, и это естественно, хотя иногда и безобразно. Однако, когда седыми фаберже начинают публично бренчать люди предпенсионного возраста, зрелище становится совсем уж душераздирающим…На днях, ханыга, отзывающийся на кличку «Заслуженный знаток России», в провинции со сцены обматерил зрителей (достойный человек, на самом деле, мог бы ведь и просто обоссать)… Меня лично, в этой ситуации ничего не удивило, ибо «гражданин- поэт» давно с глузду съезжает, но реакция его начальства из театра «Современник» позабавила. В случившемся конфузе обвинили организаторов гастролей и плохую акустику зала, и выяснилось, что: «Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса…»

Блин, душераздирающая история доктора Джекилла и мистера Хайда, с самарским акцентом!!! Все поняли, что «Рафик- неуиноват», это он в образе английского джентльмена был! Я нефига не идеализирую английских джентльменов, но как-то не могу представить себе джентльмена выражающегося матом публично. Да и потом, мне одному кажется, что наш всероссийский заслуженный лицедей из этого образа уже последние лет пять не выходит? Застрял в текстурах? Думаю, что хороший нарколог сумеет наконец вернуть нам любимца, так как добрая традиции дать в грызло, в последнее время в нашем обществе, к сожалению, утрачена…

Правда у «партнеров» дела- куда как печальней… Причем, если европейцы деградируют вполне себе мирно, тихонько побулькивая в гидрозатворе общечеловеческих ценностей, то у заокеанских исключительных этот процесс принимает явно взрывной характер, они выбрасывают в мир углекислые ценности, отравляющие своим анаэробным дыханием все, до чего могут дотянуться…

Понятно, что всемогущий Путин назначил Трампа президентом во искупление грехов оборзевших пендосов, но по- моему даже он такого ошеломительного эффекта не ожидал. Потому как то, что в многовекторной трамповской башке лихо подсвистывют веселые тараканы с пониженной социальной ответственностью, выяснилось уже после его избрания…

Начиналось все, на первый взгляд невинно, Трамп заявил, что: «американский народ подтверждает свою храбрость светить светом свободы для всех».

-Хрен с ними, пусть сияют,- успокоилась международная общественность, и, как выяснилось зря…Опять негативную роль сыграла американская исключительность… Ведь любого другого политика, сделавшего подобное заявление немедленно подвергли бы жесткой обструкции:

— Ваше сиятельство, не могли бы Вы немного пригасить нимб, а то у оператора объектив бликует.

Но американы- они же особенные, вот и сошло с рук, все скалили зубы и били в ладоши.

Трамп поняв, что «прокатило», засиял пуще прежнего: «Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди…»

Понятно, что после столь смелого заявления лучший человек Олёша Маск немедленно запульнул на Марс свой тяжелый «Флакон» с электромобилем «Тесла» и манекеном в скафандере за баранкой… Слух манекена услаждала песня Дэвида Боуи «Space Oddity»… Правда злые языки утверждают, что наглые русские хакеры в последний момент запись подменили на «Дорожную песню» Шнура, и охреневший манекен, судорожно крутил баранку под хрипловатое пожелание: «Ехай на…», но ведь все- равно, ракета ожидаемо оказалась самой лучшей в мире, с грузоподъемностью аж в шестьдесят тонн… Прорывные технологии, ёпта! Хотя шестьдесят не совсем верно… Пока тридцать… Наверное… Потому что по факту полторы тонны вывели… А так-то, конечно, тридцать… В смысле, шестьдесят… В перспективе…

Зато прямо на Марс и запустили… Грубо говоря… По большому счету… Ну как, мимо? Мимо было бы если бы она на Венеру полетела, а так на Марс… В ту сторону… Почти… Зато ступени назад вернулись… Ну как, вернулись… Хотя да, все вернулись… Конечно центральная, так вообще лучше бы и не возвращалась, потом едва утопили- с самолетов бомбить пришлось… А так да, вернулись…

Зато снимки из космоса получились- класс! Хотя, как из космоса… Из космоса таким ракурсом снимать невозможно, да и на Землю не передашь, поскольку антенны нет, пришлось в студии доснимать, зато какие перспективы проекта… Прямо все сразу признали большой успех масконавтики…Ну как- все… НАСа не признала, отказалась от такой замечательной штуки, сказали, что сами сделают… К двадцатому году… Хотя, нахрена она им к двадцатому, когда договор на поставку двигателей к «Антаресу» с «Роскосмосом» до тридцатого года подписан… Вот к тридцатому и построят… Наверное…

Понятное дело, что при таких раскладах наши заволновались и давай неудобные вопросы Путину задавать! Дескать что такое? Почему мы на Марс своего человека на заниженной «Приоре» отправить не можем, тем более, что и кандидатура подходящая на примете вроде как имеется! Вон Чубайс, в РОСНАНе засиделся (тут наши немного покривили душой, пытаясь хотя таким экзотическим способом избавиться от непотопляемого Анатолия Борисыча, который, если честно давным- давно надоел доброй половине страны, а злая половина вообще мечтает его прикончить)…

Путин, сначала конечно немного задумался, но ответил в том смысле, что кандидатуры для космической экспедиции у него и свои имеются. Многие отметили, что Наитемнейший, при этом бросил многозначительный взгляд на заметно сбледнувшего с лица Рогозина… Дмитрий Олегович сейчас в косяках: мало того, что с «Восточным» не красиво получилось, так он еще и на куражах успел отправить Олёше Маску в дар батут. Впоследствии, однако осознал всю легкомысленность своего поступка и резонно опасался последствий: мало –ли, как оценит этот жест Путин… Как Путин оценил не знаю, но коммунисты с либералами привычно взвыли, как души грешников в аду: «Накой батут Маску, лучше бы пенсионерам отдал!». Истерика, однако, продолжалась недолго, представили видать, как бабушки- божьи одуванчики на батуте пояс Ван-Алена проходят. К тому же, наивный Олегыч отправил дар «Почтой России», так что не факт, что Олёша вообще его получит…

Впрочем все кончилось хорошо, потому, что Президент заявил, что на сегодняшний день, отправка человека на Марс неактуальна, ибо живая клетка в дальнем космосе не выживает. Услышав это Рогозин расслабился, а американы наоборот напряглись, поскольку они-то этого не знали, и успели шесть раз сгонять на Луну на «Аполлонах»… Получается, что посмертно… Однако, зря волновались, ибо дружное либерально- экспертное общество решило, что клетки в космосе они, конечно дохнут, но не все: американские выживают в силу своей исключительности…

Продолжение скоро будет… Наверное…

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