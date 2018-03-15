В Павлоградском районном суде Днепропетровской области после избрания меры пресечения школьнику, который подозревается в двойном убийстве и покушении на жизнь, сделали заявление,передает со ссылкой на .

"Учитывая внимание общества к данному уголовному производству и с целью предотвращения различных спекуляций относительно родственных связей, доводим до сведения общественности, что любые родственники подозреваемого в Павлоградском районном суде Днепропетровской области не работают. Судья Земцова Л.В. отчислена из штата Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области 22 апреля 2005 в связи с подачей заявления об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ночь на 11 марта в 23:20 18-летний ученик, ученик 11 класса школы № 3 Павлограда, перелез через забор частного дома и ворвался к своим соседям - семье с 4-летним ребенком. Нанес многочисленные ножевые ранения 30-летнему мужчине, затем его беременной жене. После зарезал ребенка, он в тот момент проснулся и начала плакать. Женщину доставили в городскую больницу №4 в реанимационное отделение. После расправы над семьей парень скрылся с места преступления. По официальной версии правоохранителей, его личность установили и задержали через несколько часов после совершения преступления. Оказалось, что парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления - нож кустарного производства. Подозреваемого взяли под стражу без права на залог.

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