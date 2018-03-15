Защита экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа
Пола Манафорта настаивает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер
превысил свои полномочия в рамках расследования возможных контактов
команды главы Белого дома с властями РФ. Защита Манафорта
оспаривает часть обвинений Фото: ЕРА Защита Манафорта настаивает,
что спецпрокурор Роберт Мюллер превысил свои полномочия в рамках
расследования возможных контактов команды Трампа с властями
РФ.Адвокаты утверждают, что Мюллер не должен был расследовать
лоббирование Манафортом интересов бывшего президента Украины
Виктора Януковича, поскольку это произошло до начала избирательной
кампании Трампа в 2016 году.Защита также оспаривает обвинение в
отмывании денег через офшоры.По данным Associated Press, с 2006-го
по 2009 год Манафорт тайно работал на российского миллиардера
Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По
данным агентства, он разработал стра
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