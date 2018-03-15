Защита экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта настаивает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер превысил свои полномочия в рамках расследования возможных контактов команды главы Белого дома с властями РФ. Защита Манафорта оспаривает часть обвинений Фото: ЕРА Защита Манафорта настаивает, что спецпрокурор Роберт Мюллер превысил свои полномочия в рамках расследования возможных контактов команды Трампа с властями РФ.Адвокаты утверждают, что Мюллер не должен был расследовать лоббирование Манафортом интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, поскольку это произошло до начала избирательной кампании Трампа в 2016 году.Защита также оспаривает обвинение в отмывании денег через офшоры.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, он разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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