Варвара вернулась из путешествия по Таиланду Артистка вернулась с путешествия по Таиланду и призналась, что уже скучает по этому райскому местечку, ведь именно с ним связаны многие приятные воспоминания и события из жизни певицы.Варвара очень любит путешествовать и посетила огромное количество стран и городов. Иногда путешествия были «дикими» - не заказывая заранее отели, певица брала напрокат машину и проезжала страны от начала до конца, заглядывая в самые аутентичные места. Азия завоевала сердце артистки сразу же – своей атмосферой и природой. - Я люблю природу, такую как она есть, без всяких вмешательств, дикую и настоящую. В Азии мы были в невероятно красивых местах, она вся невероятная, - делится Варвара. - Остров Ява в Индонезии, Бали, безумно красивый остров Пхи Пхи в Тайланде, Самуи, Пхукет… Азия - это действительно рай, где живет и растёт буквально все в гармонии с природой. Здесь можно просто быть самим собой. Есть спокойствие и вечность. Здесь невозможно пропустить восход и закат солнца, смотря на горы или океан. А увидеть ночью Млечный Путь, и то созвездие, которое будет смотреть сверху и пожелает спокойной ночи - традиция, без которой нельзя лечь спать. На Самуи мы с мужем несколько лет назад сыграли повторную свадьбу по местным традициям. Обряд проводил тибетский монах. Церемония начинается рано утром с молитвы, руки влюбленных соединяет гирлянда из живых орхидей. Позже - праздничный ужин с традиционными тайскими угощениями – рыбой и рисом и выступление местных танцоров… До сих пор эти воспоминания вызывают у меня трепет. Национальные танцы меня каждый раз завораживают. А местные свежайшие морепродукты – моя отдельная страсть. Лобстеры, рыба, лангусты…. Здесь они настоящие, дикие. Радует, что на планете есть такие места. Дикие и гармоничные одновременно. После серой зимы и нехватки солнца этот рай полностью меня перезарядил, и я уже скучаю по нему.Сразу же по возвращении в столицу Варвара отправилась в гастрольный тур по Сибири и Дальнему Востоку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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