В Киево-Святошинском районе из-за таяния снега затопило дорогу между селами Крюковщина и Тарасовка. Машины погружались в воду по крышу, людей эвакуировали на лодках,передает со ссылкой на .

"В результате резкого схода снежного покрова возникла чрезвычайная ситуация, связанная с затоплением части автодороги между с Крюковщина и с Тарасовка. Затоплены около 50 м дороги, высота воды достигает 1,5 м. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 4 единицы техники и 11 человек личного состава. На месте подтопления проведена выездная комиссия, ситуация находится под контролем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ", - сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

В соцсетях люди выкладывают впечатляющие фотографии затопленной части дороги и советуют выбирать другой путь.

"Сразу за Крюковщиной овраг сильно затоплен, не рискуют проезжать даже большие автомобили! Спасатели пытаются помочь, люди на крыше своего авто не осилили брод, депутат локальный помогает людям переправиться на лодке ... Уровень воды сравнялся с землей, это +/- 2 м ", - написал Андрей Коробкин в Facebook.

"По состоянию на 16 часов автомобильное движение близко села Тарасовка восстановлено", - написали в пресс-службе ДСНС.

15 марта в одна из столичных улиц ушла под воду.По дороге текла холодная вода, машины стояли по колеса в лужах.

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